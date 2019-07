“Melhor de Mim” realiza roda de conversa com orientação profissional uma vez por semana

Incentivador de mobilizações que visam encontrar forma e meios voluntários para ajudar pessoas que sofrem de depressão, o deputado Geraldo da Rondônia (PSC) realizou em seu escritório político de Ariquemes uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Laerte Gomes (PSDB) para atrair maior apoio político para o projeto “Melhor de Mim”.

O “Melhor de Mim” é um projeto idealizado e desenvolvido pela esposa do deputado Geraldo, Adriana da Rondônia, que conta com a participação de psicólogos, assistentes sociais, tendo entre seus fundamentos a realização semanal de rodas de conversa, com orientações profissionais, depoimentos motivacionais, sendo aberto a participação de todos.

O deputado Geraldo da Rondônia, esclareceu que o desejo comum de fazer o grupo crescer, trouxe a iniciativa da realização da reunião que contou ainda com a presença dos demais deputados representantes do município, Adelino Follador e Alex Redano e do vice-prefeito Lucas Follador.

Geraldo da Rondônia esclareceu que sua esposa, Adriana da Rondônia tem o projeto como grande destaque e amplamente social, tendo ainda envolvido em sua realização psicólogos renomados no município como Eliude Nascimento e Sérgio Paulo, que “abraçam” o desejo de expansão do projeto, trabalhando para que ele cresça e consiga atender um número maior de pessoas. Ainda entre os objetivos, é levar os atendimentos para as cidades tópicos no Vale do Jamari.

O deputado Laerte falou em nome dos demais deputados presentes na reunião e, assumiu compromisso de ajudar a expandir o programa, para que o mesmo se torne uma referência na prevenção do suicídio (considerado o grande mal do século). O presidente da ALE falou ainda sobre a necessidade de políticas públicas que ajudem a orientar pessoas sobre o mal da depressão.

