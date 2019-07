Obra foi realizada por associação com emenda parlamentar

O deputado Jean Oliveira (MDB), participou, no último final de semana, da inauguração do tatersal de leilões “José Carlos de Oliveira” do Parque de Exposição de Alta Floresta D’Oeste. Tatersal é um local adequado para a realizações de leilões. A obra do tatersal foi realizada pela Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta D’Oeste com recursos oriundos de uma emenda do deputado Jean Oliveira de 700 mil reais.

Jean Oliveira relata que começou a discutir a necessidade de uma emenda para a construção do tatersal devido os leilões beneficentes, como o do Hospital do Câncer, que eram realizados embaixo de lonas; outro ponto observado foi que a maioria das pessoas que moram em Alta Floresta,

vieram para ter sua terra, seu sítio, sua chácara, sua fazenda, e são criadores, produtores rurais, é uma população voltada e gosta da agronegócio, ou seja, o local tem essa peculiaridade e não tinha o espaço adequado para a realização de leilões – atividade inerente a agropecuária.

Então, continuou o deputado, enxergamos, primeiro o lado social, os leilões beneficentes; depois observamos a parte econômica, ou seja, Alta Floresta merecia um local adequado para leilões como um incentivo àqueles que acreditam na pecuária. “Diante dessas análises resolvemos alocar a emenda para a construção do tatersal. Tudo que queremos é que as pessoas possam melhorar suas vidas por meio do trabalho”, disse Jean Oliveira.

“Esse espaço hoje tem a finalidade de realizar leilões, como disse, principalmente beneficentes, de entidades como APAE, Hospital do Câncer. Nós temos muitos leilões beneficente aqui. Amigos que fazem leilões para levantar fundos para outras pessoas que tem necessidades. Aqui está o local à disposição. É um local multieventos. Hoje estamos vendo aqui o resultado de um trabalho. Olhe a magnitude desse local. Resultado da nossa iniciativa de colocar a emenda parlamentar e a Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta assumir e executar a obra. Ficamos muito feliz com o resultado”, disse o deputado Jean Oliveira.

O presidente da Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta D`Oeste, Alex Zarelli, no ato da inauguração do tatersal fez um relato dos benefícios que o deputado Jean Oliveira tem levado para o município de Alta Floresta D’Oeste e agradeceu o parlamentar por mais essa obra realizada que muito vai beneficiar a população do município, principalmente entidades filantrópicas e o segmento econômico da agropecuária.

Foto: Assessoria

