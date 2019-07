Reunião ampliada para avaliação do PTS obteve resultado positivo

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), coordenou a reunião ampliada para avaliação do Projeto de Trabalho Social (PTS).

No evento, realizado na noite de terça-feira (30), os moradores do residencial Porto Madero I agradeceram a presença do executivo municipal através da Semur. Na oportunidade, fizeram uma avaliação positiva e solicitaram novas ações do poder público.

Para, Carmênio Marques Mendonça, todos estão de parabéns por levar atividades que proporcionam melhoras às famílias. Preocupada com os jovens, Laiane Gomes, sugere mais cursos para os adolescentes.

De acordo com a moradora Maria José, é importante esse olhar da Prefeitura para a classe em vulnerabilidade. Ela pediu mais investimento em capacitação. O adolescente, Caio Júnior, disse se dirigindo ao prefeito, Hildon Chaves: “Quando ele vir aqui, ele vai ver como está bom. Tá ficando top”.

Ao elogiar a iniciativa, Júnior Neves, afirmou que a zona leste cresceu e precisa de mais investimentos a exemplo de creches. A moradora, Enir Pereira da Silva, sugeriu ao prefeito, Hildon Chaves, que ampliasse o trabalho que estão fazendo.

No entendimento do morador, Douglas Paula Lopes, as ações foram ótimas e solicitou uma manutenção nos extintores dos residenciais. Ao agradecer as oficinas realizadas, Lucimar Viana, sugeriu maior engajamento dos moradores nas atividades.

O público alvo é beneficiário do Projeto de Trabalho Social (PTS), gerido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal. É de competência da Prefeitura, por meio da Semur, dentre outras, executar e monitorar as ações nos empreendimentos habitacionais.

A gerente de Projetos Sociais (DEPS/Semur), Elenilce Ferro, agradeceu a participação da comunidade. Além disso, ficou de levar a gratidão e as demandas dos populares ao secretário, Edemir Brasil, e ao prefeito, Hildon Chaves.

