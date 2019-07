Projeto que incluirá conteúdos de educação empreendedora, cooperativista e financeira nas instituições de ensino, beneficiará 25 mil alunos dos 52 municípios do estado.

O projeto Educação para o Futuro, idealizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), será desenvolvimento em escolas municipais de Rondônia com o apoio do Sicoob. Ao todo 25 mil alunos dos 52 municípios do estado serão beneficiados. A ideia do programa é reforçar o ensino das disciplinas de língua portuguesa e matemática, além de incluir conteúdos voltados ao empreendedorismo, cooperativismo e educação financeira aos estudantes do 1 º ao 5º ano da rede municipal. O Sicoob fornecerá 25 mil livros didáticos que deverão ser usados ao longo do projeto. Com a implantação do programa, o estado espera melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Rondônia.

Para apresentar e sensibilizar os educadores da região de Pimenta Bueno sobre a importância do projeto, o superintendente do Sebrae, Daniel Pereira e o diretor técnico Samuel Almeida se reuniram no auditório do Sebrae nesta quarta-feira (24), com representantes da Sicoob Credip, o diretor presidente Jonas Alves da Costa e o gerente do setor de desenvolvimento cooperativo Eduardo Soares Pessoa, juntamente com prefeitos, secretários de educação e professores dos municípios de Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia.

Na ocasião, o diretor presidente da Cooperativa, Jonas Alves da Costa, destacou a importância de apoiar projetos que disseminem o conhecimento de empreendedorismo, cooperativismo e educação financeira como forma de alternativa para o desenvolvimento e crescimento do estado.

O gerente do setor de desenvolvimento cooperativo da Sicoob Credip Eduardo Soares Pessoa, afirma que desde 1996 quando foi constituída em Pimenta Bueno, a cooperativa sempre privilegiou a educação empreendedora e cooperativista entre os colaboradores e cooperados.

“Entendemos que a educação empreendedora e cooperativista tem o poder transformador em uma sociedade. Já fazemos esse trabalho de capacitação e treinamento com nossos funcionários e cooperados. Agora o Sicoob também vai ajudar a levar esse conhecimento até as escolas com o fornecimento do material didático a 25 mil alunos dos 52 municípios de Rondônia”, disse Eduardo.

No último Ideb realizado em 2017, Rondônia alcançou 6,1 de média, ficando em 10º no Brasil. Com a implantação do programa Educação para o Futuro o estado espera subir para a 5º posição até 2021.

Antes do desenvolvimento do projeto os professores deverão receber uma capacitação da Secretaria de Educação Municipal de São Roque de Minas, em Minas Gerais. Eduardo Soares explica que o município é um bom exemplo de como o cooperativismo é importante. A cidade teve que constituir uma cooperativa de crédito para atender a comunidade de cerca de 6 mil habitantes, porque nenhuma instituição financeira teve interesse de se instalar na cidade.

“Essa cooperativa do Sicoob já funciona há 20 anos no município e promove um trabalho social muito importante junto com o Sebrae, que é a transformação pela educação. Os índices do Ideb de São Roque de Minas são os melhores do estado. No município a educação empreendedora, cooperativista e financeira virou política pública e é trabalhada desde cedo nas escolas. Esses alunos crescem com uma ideia diferenciada, sabendo que coletivamente eles podem chegar muito mais longe que sozinhos, entendendo que o cooperativismo é uma alternativa interessante para qualquer negócio. O desenvolvimento de um projeto como este em Rondônia com certeza vai trazer um avanço muito grande para o estado” acredita o gerente do setor de desenvolvimento cooperativo da Sicoob Credip.

