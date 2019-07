O Sindicato Médico de Rondônia (SIMERO) realizará, nos próximos dias 2 e 3 de agosto, a I Jornada Médico-Jurídica. O evento acontecerá no auditório do Ministério Público do Trabalho, com o tema “O exercício da medicina na evolução das garantias individuais e coletivas”.

Entre os temas abordados estão as garantias, direitos e responsabilidades do médico, pejotização da saúde e aposentadoria especial. O evento conta com sete renomados palestrantes de Rondônia, Amazonas, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro.

“Nosso objetivo é promover um diálogo sobre questões importantes do direito médico, além de fortalecer o vínculo entre médicos e juristas e abrir caminhos para uma medicina cada vez mais ética, alicerçada e consciente”, declarou Flávia Lenzi, presidente do SIMERO.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sympla. Para médicos sindicalizados e estudantes de medicina a partir do penúltimo período de curso, a inscrição é gratuita. Demais públicos, será cobrado um valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Ao final do evento, serão sorteados um smartphone e o “Atlas de Anatomia – Coleção Prometheus – 3 volumes – 4ª edição.”

Confira a programação da I Jornada Médico-Jurídica do SIMERO

02/08

· 18h45 – Credenciamento

· 19h – Abertura

Palavra: Dra. Flávia Lenzi (RO) – presidente do SIMERO.

· 19h: Palestra: Dra. Patrícia Holanda (SP)

“O médico e suas responsabilidades no universo jurídico”.

· 21h – Coffee Break e encerramento.

03/08

MANHÃ

· 8h – Início

· 8h30 – Palestra: Dr. Élcio de Sousa Araújo (RO)

“Pejotização da saúde: consequências para o profissional médico”.

· 10h15 – Mesa Redonda

· 11h – Palestra: Dr. André Nigre (RJ)

“A defesa do médico sob a luz do novo Código de Processo Ético”.

· 12h15 – Intervalo – Almoço.