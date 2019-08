O final de semana que se aproxima deve ser de frio intenso. Ao menos é o que divulga o pesquisador David Friale no seu portal O Tempo Aqui.

RONDÔNIA

Em Rondônia, o dia começa quente, mas, a chegada de uma forte onda de frio derruba a temperatura a partir da noite para sábado.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 20 e 40%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 30 e 50%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, durante o dia, entre fracos e calmos, da direção sudeste. A partir do início da noite, passam a soprar intensamente da direção sudeste, devido à chegada de uma forte frente fria.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 19 e 21ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 18 e 20ºC, e máxima, entre 33 e 35ºC;

– Vilhena, mínima, entre 14 e 16ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 14 e 16ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC.

ALERTA DE BAIXA UMIDADE EXTREMA

A onda de frio polar que chega nesta sexta-feira é extremamente seca. Assim, alertamos a população para a baixa umidade extrema nos próximos dias, principalmente a partir de domingo, quando os percentuais poderão ficar próximos ou inferiores a 15% no Acre, Rondônia, Mato Grosso, sul e oeste do Amazonas, planícies da Bolívia e região de selva do Peru. Assim, fica caracterizado estado de alerta para a saúde humana. Se ficar inferior a 12%, caracteriza estado de emergência para as pessoas. Portanto, deve-se ingerir muito líquido e evitar ficar exposto ao Sol. Também deve-se evitar fazer exercícios físicos excessivos.

Comentários

comentários