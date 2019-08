Parlamentar destacou suas ações e abordou temas como Detran, Energisa e cartel de laticínios

Na tarde de quarta-feira (31), o presidente Laerte Gomes (PSDB), em visita ao município de Vale do Anari participou de sessão na Câmara de Vereadores, onde recebeu agradecimentos pela parceria de longa data e por ações realizadas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade.

O deputado Adelino Follador (DEM) e o ex-deputado, Ezequiel Junior também compuseram a mesa de autoridades durante a sessão, que contou ainda com a presença do prefeito Anildo Alberton (PP), do vice-prefeito, Antônio de Carvalho (PT), o presidente da Câmara, Nedir Paz Florêncio (PSD) e os vereadores, Professor Sinval (PSD) e Ednaldo Borges (PSD).

Em seu pronunciamento, o presidente Laerte Gomes agradeceu o carinho com que foi recebido no município durante a rápida visita, onde ouviu as principais demandas de Vale do Anari e destacou seu trabalho à frente da Assembleia Legislativa durante os seis primeiros meses do ano.

“É uma honra muito grande estar aqui em Vale do Anari, e se estamos reunidos hoje nessa oportunidade é porque, além de permitir, Deus também tem um grande objetivo para todos nós. Sabemos que são muitos os problemas, muitas as cobranças e pouco recurso para resolver tudo. Comentei com o Ezequiel e o Adelino, que na nossa época, quando prefeitos, era muito difícil, mas hoje é muito mais. Hoje é muito complexo estar na vida pública, principalmente, ocupar cargo de prefeito”, disse o presidente, enaltecendo o trabalho do prefeito Anildo Alberton.

Segundo Laerte Gomes, o chefe do Executivo de Vale do Anari não tem medido esforços para conseguir levar benefícios para o município.

“O prefeito tem me procurado no meu escritório em Ji-Paraná, na minha casa, tem ido a Porto Velho e sempre preocupado em atender as necessidades, pedindo recursos, apoio, solicitando parcerias com a Assembleia Legislativa e demais deputados, e acho que esse é o seu papel, é o que tem que ser feito verdadeiramente”, enfatizou Laerte.

Após cumprimentar e agradecer todos os presentes o presidente reafirmou seu compromisso com o município e a população do Vale do Anari. Laerte Gomes agradeceu os votos recebidos na cidade e disse que as parcerias para ajudar o município se manterão firmes.

“Os vereadores também nos cobram essa parceria e posso afirmar que já vamos começar a distribuir as emendas para ajudar os nossos municípios e claro, Vale do Anari não está de fora. Estive aqui antes das eleições passadas e hoje volto aqui, reeleito e como presidente da Assembleia Legislativa, e isso pra mim é mais uma responsabilidade do que uma vaidade, ter sido escolhido pelos meus colegas para gerir aquela Casa”, frisou o parlamentar.

Laerte Gomes falou do desafio de assumir uma Assembleia completamente dentro de uma estrutura nova, muito maior e manter a administração com o mesmo recurso que se mantinha a sede antiga.

“É uma responsabilidade muito grande, que vem junto com a preocupação de não decepcionar meus pares que têm me ajudado muito. O Adelino tem sido um braço direito meu, como presidente de umas das mais importantes comissões da Casa, que é a CCJ, e temos procurado fazer o mínimo da nossa obrigação que é economizar. E economizando a gente consegue fazer estrada, garantir saúde pública de qualidade, educação, é fazendo que esse dinheiro economizado volte para vocês aqui nos municípios através dos deputados que os representam. E o restante do recurso, que já temos economizado, e falo de mais de R$ 30 milhões, vamos ajudar na construção do novo João Paulo II e outra parte vamos doar para entidades de saúde que precisam como o Hospital de Amor, o Hospital Santa Marcelina, o Hospital São Daniel Comboni, algumas entidades que tratam dependentes químicos, muitos deles mantido com a ajuda da sociedade. Afinal, precisamos construir estradas, ter asfalto com certeza, mas antes disse o principal é cuidarmos do ser humano”, afirmou o presidente.

O parlamentar também destacou temas os quais disse considerar importante, pois mexem diretamente com a vida de cada integrante da sociedade. Laerte destacou as altas taxas do Detran e suas ações para acabar com a cobrança injusta, afirmando que isso precisa ser amplamente discutido na Assembleia assim como o problema das blitze, que para o parlamentar, são feitas visando a arrecadação de recursos, ao invés de educação no trânsito.

Energia elétrica foi outro assunto abordado pelo presidente que criticou a empresa Energisa quanto aos valores abusivos cobrados nas tarifas da empresa. O presidente ainda ressaltou que a Energisa deve o Estado e ainda estaria pedindo isenção ao Governo Federal.

“Para cobrar vocês eles são leões, bravos, mas para pagarem as próprias contas são gatinhos, suaves. O homem direito que é bravo para cobrar tem que manter a postura para pagar. Já aviso aqui que não vamos abrir mão desse dinheiro, que aliás, não é meu, não é dos outros deputados, é do povo, é dos municípios. E espero que seja também investido para recuperar essa vergonha que está hoje as rodovias estaduais de Rondônia”, argumentou o presidente.

Laerte Gomes informou que convocará a diretoria do DER na Assembleia para apresentar aos deputados todos os cronogramas de trabalho do órgão.

“O coronel Meireles é muito gente boa, mas as coisas não estão acontecendo. Queremos saber quais os trabalhos previstos para todas as rodovias, de quando vão começar e quando irão terminar. Vamos fiscalizar e cobrar do Estado que cumpra com suas obrigações que é, no mínimo, deixar as estradas em condições trafegáveis”, disse o presidente da Assembleia.

O parlamentar concluiu seu pronunciamento falando do cartel que existe na comercialização do leite produzido em Rondônia.

“Ser produtor de leite hoje é ser um herói porque a produção não paga o custo, justamente por conta desse cartel de laticínios. E o líder é a Italac, que coloca o preço que quer e os outros têm que seguir. E só tem um jeito de mudarmos isso e é com o cooperativismo. Na cooperativa o dono é o povo e isso mantém o preço em um valor justo. Estamos trabalhando junto com o governador Marco Rocha, inclusive vamos ao Mato Grosso para visitarmos modelos que podemos seguir. No mais, contem com a gente, estamos trabalhando por Rondônia e por todos vocês”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

