Dentre os novos produtos está à venda uma camisa original da seleção brasileira autografada pelo jogador Romário

Dezenas de novos produtos foram cadastrados no Leilão Virtual do BAZAR DA SOLIDARIEDADE, promovido pela Associação PESTALOZZI de Porto Velho/RO. Um dos vários artigos é uma camisa oficial da seleção brasileira de futebol autografada pelo jogador tetracampeão mundial Romário.

Muitos outros produtos estão sendo ofertados igualmente, como, por exemplo, um conjunto de relógios clássicos de época, acondicionados em moldura de luxo; além de vários relógios de pulso, vestidos de festa, ternos e até camisas novas da Calvin Klein e da Michael Kors; tudo sendo vendido por um preço bem abaixo do valor de mercado.

Qualquer lance pode ser dado através do site www.bazardasolidariedade.org, após breve e simples cadastro feito por pessoa maior de 18 anos e com CPF válido. Os lances poderão ser feitos até as 23 horas do dia 12 de agosto.

O BAZAR DA SOLIDARIEDADE vai acontecer no SESI no próximo dia 17 de agosto, a partir das 10 horas, e busca angariar recursos para a Pestalozzi, entidade que atende centenas de pessoas com deficiência. O evento oferecerá uma ampla programação artística, cultural, científica e educacional.

Você também pode se associar a essa corrente do bem, que busca resgatar os valores e sentimentos que mais informam enquanto seres humanos, tais como a solidariedade, a partilha e o amor ao próximo. Junte-se a nós. O amor é contagiante. Permita-se contagiar também!

FONTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

