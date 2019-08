Portal da Casa de Leis vai publicar os editais com os detalhes dos dois certames

Na manhã desta quinta-feira (8), no auditório da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ismael Crispin (PSB) fez o lançamento oficial dos editais do concurso de Redação e da escolha da Bandeira do Poder Legislativo, como parte das comemorações dos 36 anos da promulgação da primeira Constituição Estadual.

O Portal da Casa de Leis vai publicar os editais com os detalhes dos dois certames.

O auditório ficou lotado com alunos das escolas públicas do município e do Estado, que são os principais alvos do concurso de redação. Durante abertura do evento, Ismael Crispin anunciou os temas a serem abordados no concurso de Redação e destacou alguns pontos do edital, como a premiação em dinheiro e partes técnicas sobre a escolha da bandeira da Assembleia Legislativa. Esse concurso é aberto a qualquer pessoa, explicou o deputado.

Emocionado, Crispin agradeceu em nome da Mesa diretora da Casa de Leis, a participação de todos, o congraçamento existente neste período de comemoração, e pela oportunidade de participar de momento único e histórico. ” Nosso mais profundo e sincero reconhecimento aos deputados constituintes de 1983 e 1989, que deixaram esse grande feito para a história do nosso Estado”, concluiu.

A secretária-adjunta de Educação de Porto Velho, Glaucia Negreiros parabenizou a Casa de Leis pela iniciativa em propor esses eventos comemorativos. “Porto Velho recebe de maneira muito importante esse concurso, uma forma de envolver os alunos e a sociedade para que conheçam um pouco mais sobre a história de Rondônia, e da Assembleia Legislativa. Vamos instigar os alunos a participarem e escreverem sobre temas tão importantes”, frisou. Ao concluir, disse que a disputa será muito boa e espera que os alunos da rede pública de ensino do município se consagrem campeões.

A Secretaria adjunta da Seduc, Maria Conceição Alves disse que cada aluno, cada diretor, e toda equipe técnica das escolas do Estado, tem participação importante nestes concursos. Ressaltou a importância dos temas para o conhecimento e crescimento intelectual dos alunos. “Esse concurso foi aberto para que nós possamos conhecer melhor a nossa própria história”. Afirmou que o ensino público é de qualidade e que a ação de cada um vai contribuir de forma ímpar. A secretária conclamou os professores e alunos a mostrarem toda habilidade e criatividade nestes concursos”, destacou.

O deputado Crispin entregou representantes da educação do município e do Estado, os editais com as regras dois concursos lançados pela Casa de Leis.

O presidente da Associação Rondonienses dos Municípios, prefeito de Theobroma Claudio Alves dos Santos, destacou que essa ação do Poder Legislativo vai movimentar a classe estudantil. Afirmou que vai publicar no portal da Associação o edital dos concursos, e pedir a participação de alunos de todo Estado. Afirmou que a Aron quer contribuir de forma ampla deste momento, divulgando, conclamando e convocando a sociedade a prestigiar a Assembleia Legislativa, inscrevendo trabalhos nos dois concursos. Claudio Alves recebeu das mãos do deputado Crispin o edital dos dois concursos.

O diretor da Escola do Legislativo Fabio Ribeiro, parabenizou a Casa de Leis pela iniciativa das comemorações dos 36 anos da Constituição. “Precisamos valorizar nossa história e mantê-la viva”, pontuou. Fábio aproveitou o momento para convidar toda a sociedade para utilizar a escola, para conhecer a história do legislativo e a história de Rondônia.

Regras

Os concursos foram instituídos através de Projeto de Resolução 036/19 e 037/19, pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e vai promover concurso para escolha da bandeira oficial da Casa de Leis e o concurso de redação.

O concurso de redação é destinado a alunos da rede pública e privada de ensino, e tem o principal objetivo de alcançar e enriquecer o conhecimento da escrita destes estudantes. Os temas propostos para a redação, cabendo ao aluno escolher um deles, são “Os efeitos práticos da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Rondônia no cotidiano da população”; “Principais desafios na atualidade das Assembleias Legislativas” e “A ação investigativa do Parlamento e sua contribuição no controle das ações de Governo”.

O concurso visa ainda despertar nos estudantes, o interesse pelos temas relacionados ao controle social, ética e cidadania, por intermédio do incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos nos ambientes educacionais.

Podem participar do certame, estudantes regularmente matriculados, no ensino fundamental ou médio, de escolas públicas ou privadas, em âmbito Estadual. Serão selecionados e premiados, os três melhores trabalhos produzidos, atendendo aos níveis de escolaridade específicos.

A premiação para os três primeiros colocados, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio é a seguinte: primeiro lugar: R$ 3.000,00, segundo lugar: R$ 2.000,00 e terceiro lugar: R$ 1.000,00. A redações devem ser encaminhadas para o email comissaoespecialconcurso@ale.ro.gov.br

Escolha da Bandeira

Já o concurso para a escolha da bandeira oficial da Assembleia Legislativa, deverá conter rigorosamente as cores contidas na bandeira de Rondônia. Poderão participar do concurso concorrentes em âmbito nacional, com até dois trabalhos por concorrente.

Os trabalhos devem ser apresentados em arquivo digital e com cópia impressa, com modelo da bandeira, com tamanho correspondente a dois panos 90cm de altura por 1m28cm de cumprimento; memorial descritivo do projeto (defesa), e esquema de construção (grade modular).

Para efetivar o julgamento dos trabalhos apresentados, será constituída uma Comissão Julgadora, de forma reservada, composta por três membros e um presidente. O julgamento avaliará se os critérios estabelecidos foram cumpridos, e ainda, quanto a criatividade do trabalho, a clareza no desenvolvimento das ideias, e a coesão entre as medidas da Bandeira, memorial descritivo do projeto e o esquema de construção.

A premiação estabelecida é a seguinte: primeiro lugar: R$ 4.000,00; segundo lugar: R$ 2.000,00; e terceiro lugar: R$ 1.000,00.

Fotos: José Hilde e Marcos Figueira-Decom-ALE-RO

