Sebrae e diversos parceiros realizam ação promocional do produto na Capital Federal

O presidente da República Jair Bolsonaro prestigiou ontem (6) a abertura do evento Festival Tambaqui da Amazônia, na sede do Sebrae Nacional em Brasília. O evento é uma iniciativa de diversas entidades, entre elas o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), o Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca (SAP), Governo do Distrito Federal e apoiado por entidades como Associação dos Criadores de Peixe do Estado de Rondônia (Acripar), Indústria Zaltana de pescados, Peixe BR, Agrofish Nova Aurora, Emater, Lions Club de Ariquemes, todos unidos em torno de um objetivo: apresentar o tambaqui como grande opção gastronômica e de enorme valor nutritivo, prospectando novos mercados para o produto.

A comitiva com mais de 40 pessoas de Rondônia, entre gestores, empresários e apoio operacional do evento, participou de jantar exclusivo oferecido ao presidente da República e o cardápio, claro, foi o saboroso tambaqui rondoniense, em suas mais variadas receitas.

Estavam presentes, além de Bolsonaro e assessores, o governador de Rondônia Marcos Rocha e a diretoria do Sebrae Nacional, Carlos Melles, Bruno Quick e Eduardo Diogo. O Diretor Superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira e o diretor técnico Samuel Almeida representaram a instituição no evento.

O Sebrae em Rondônia desenvolve um projeto que atende a diversos piscicultores, com objetivo de melhorar a produtividade, competitividade, gestão da propriedade e conquista de novos mercados, dentre outros benefícios. Com o projeto, cada elo da cadeia produtiva do pescado rondoniense é fortalecido, otimizando sua produção, gerando desenvolvimento econômico para o estado.

O Festival Tambaqui da Amazônia acontece nesta quarta (7) e pretende bater o recorde de bandas de tambaqui assadas. Serão mais de 4,5 mil metades do saboroso peixe assadas em plena Esplanada dos Ministérios. O recorde anterior pertence também aos produtores de Ariquemes e foi alcançado neste ano, durante a Expovale, com mais de 3 mil bandas de tambaqui assadas. O peixe será distribuído à população local, em troca de 1 quilo de alimento não perecível.

