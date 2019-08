É possível assistir vídeos que contam passagens históricas da contextualização da Constituição Estadual

Como parte integrante das comemorações dos 36 anos da promulgação da primeira Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa criou uma landing page ( http://36anos.minhabandeira.ro/ ), para divulgação especifica de todas as ações que envolvem as festividades. A página especial na internet foi criada com o principal objetivo de proporcionar aos internautas conteúdos exclusivos e que tratam somente sobre o tema.

No espaço, é possível rever a Sessão Solene que homenageou os deputados constituintes e os ex-deputados estaduais no último dia 6 de agosto, assistir vídeos que contam passagens históricas da contextualização da Constituição Estadual, com depoimentos de políticos que fizeram parte daquele momento, como a ex-deputada estadual Odaísa Fernandes, que foi presidente da Comissão da Ordem Econômica e Social da Assembleia Legislativa, além do deputado Ismael Crispin, proponente da Sessão Solene em homenagem aos 36 anos da criação da Carta Magna de Rondônia. Outro testemunho é de Robinson Silva, filho do Constituinte Amizael Silva, que retratou fatos importantes daquele período.

O conteúdo produzido pela Assembleia Legislativa sobre todos os momentos das festividades, e matérias especiais sobre os constituintes e a importância da Constituição para Rondônia e para o Brasil, também estão disponíveis para leitura.

A página, que conta um pouco da história do Legislativo, deve permanecer acessível pelo prazo de um ano, após as finalizações das comemorações do aniversário de 36 anos da promulgação da Constituição Estadual de 1983.

O endereço da página especial é http://36anos.minhabandeira.ro

