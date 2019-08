Pedido de apoio foi feito durante a cerimônia do 36° aniversário da constituição de Rondônia

Na manhã de terça-feira (6) o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve presente na cerimônia do 36° aniversário da promulgação da primeira constituição de Rondônia, na Assembleia Legislativa. Na ocasião o prefeito solicitou o apoio da casa para o saneamento básico da capital.

“Hoje é um dia de se comemorar a constituição de Rondônia, um dia histórico para relembrar o passado e pensar no futuro”.

O prefeito participou da solenidade no plenário Lúcia Tereza, onde aconteceu homenagens a todos os deputados que fizeram parte da construção da casa de leis.

Na ocasião o prefeito Hildon solicitou o apoio da Assembléia Legislativa e de todos os deputados, para que possam se unir na melhoria do saneamento básico de Porto Velho.

“Com recursos próprios a prefeitura realizou a PPP do Saneamento Básico, em cujas obras serão investidos quase dois bilhões de reais de capital privado. Também foram feitas reuniões com o governo, para que em conjunto com a Assembleia Legislativa possamos falar que mudamos a realidade do saneamento básico no nosso município”, finalizou o prefeito.

