Contas em aberto podem ser parceladas em até 60 vezes

A Ceron, empresa do Grupo Energia, começou uma campanha para regularizar as contas em atraso de seus consumidores em condições especiais. A promoção, por tempo determinado, vale para clientes residenciais e oferece condições de pagamento exclusivas e parcelamento que chega a 60 vezes.

A proposta de negociação da empresa segue algumas regras como o estabelecimento de uma entrada que varia de 2 a 20% do débito e parcelamento que vai de 24 a 60 vezes. Sobre o financiamento não há cobrança de mora e correção monetária, apenas juros de 0,5% ao mês. O cliente interessado deverá procurar as agências de atendimento até o fim de setembro.

De acordo com Fernando Tupan, gerente do Departamento de Serviços Comerciais (DESC), a iniciativa é apenas o início da trajetória de regularização de contas em atraso. “Essas negociações são o pontapé inicial para realizarmos as negociações com as pessoas mais carentes, residentes na cidade e até no ambiente rural. No último dia 13 de julho foi realizado o primeiro ‘Ceron na Comunidade’ que superou nossas expectativas. Como a procura foi grande, decidimos ampliar o programa e estamos lançando essas condições com condições inéditas e por tempo determinado”, disse Fernando.

Ainda segundo Tupan, os consumidores do grupo B, que correspondem à classe residencial, precisam procurar conhecer as regras para saber qual a melhor proposta que se encaixa em seu orçamento. “Nossas propostas são válidas para negociação e renegociação de dívidas e trabalhamos com a premissa de três parcelas para cada fatura em aberto, limitando a 60 parcelas, explica Fernando.

