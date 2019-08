Rodovia faz ligação entre BR-364 e distrito de Estrela de Rondônia em Ji-Paraná

Em resposta a indicação do presidente Laerte Gomes (PSDB), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a recuperação da rodovia RO-479, que faz ligação do distrito de Estrela de Rondônia, em Presidente Médici, à BR-364 encontra-se inserida no Plano Anual de Manutenção, sob a responsabilidade da 8ª Residência do DER de Ji-Paraná, com os serviços de manutenção previstos para os meses de outubro e novembro de 2019.

Segundo justificativa do presidente, a recuperação da rodovia é de extrema importância e urgência, em razão da proximidade dos eventos relativos à Festa do Maracujá, que tradicionalmente acontece anualmente no distrito de Estrala de Rondônia, em Presidente Médici.

“A recuperação da RO-474 favorecerá comodidade aos usuários, mais segurança e melhores condições do tráfego de veículos, por estas razões recorremos ao DER para que o órgão possa tomar providências no sentido de agilizar tais serviços”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

Autor: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: José Hilde-Decom-ALE-RO

