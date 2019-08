​​​​​​​Pontes provisórias não suportam o tráfego e as próximas cheias, alertou o deputado

O deputado Adelino Follador (DEM) esteve na RO-257, que liga Ariquemes a Machadinho do Oeste, passando pelo distrito de 5º BEC, e verificou as condições das pontes provisórias sobre o rio Vermelho e rio da Onça.

Segundo o parlamentar, a RO-257 é uma das mais importantes vias de acesso aos municípios de Machadinho do Oeste e Vale do Anari, e também liga o Vale do Jamari ao norte do Estado do Mato Grosso, com trânsito intenso, inclusive de veículos pesados que transportam a produção agropecuária desta região.

Adelino alertou, sobre a situação, ao chefe da 2ª RR/Ariquemes, engenheiros do órgão e ao diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Erasmo Meireles.

“As pontes provisórias foram feitas após as últimas cheias que derrubaram as pontes de concreto, porém, era pra dar início na construção das pontes definitivas logo em seguida, e não temos nenhuma informação sobre alguma ação neste sentido, observei que estas pontes já estão claramente cedendo, e certamente não resistirão por muito tempo, colocando em risco a vida de pessoas, por que podem não suportar o peso dos veículos e com certeza não suportam as cheias”, disse Adelino.

Preocupado com a situação e para evitar que a via volte a ser interditado, o deputado Adelino terá uma audiência com o diretor geral do DER, Erasmo Meireles, para tratar da questão, na manhã desta terça-feira (13), juntamente com o prefeito de Machadinho D’Oeste, Leomar Patrício (PHS), e o vereador Nego Toledo (PSDC).

Comentários

comentários