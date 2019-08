A decisão de arquivamento do processo votada com decisão unânime de 6 votos a 0

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Rondônia presidida pelo deputado Adelino Follador (Dem), arquivou nesta terça-feira (13), o pedido de impeachment do governador do Estado de Rondônia, Marcos José Rocha (PSL), denúncia elaborada pelo advogado Caetano Neto, acusando o chefe do executivo de nomear de forma ilegal diretores de autarquias e presidentes de fundações.

Segundo membros que compõem a comissão, houve erro por parte da assessoria do governador no momento que foram elaboradas as nomeacões, que de acordo com a mesa não comprometeu e nem causou danos a economia do Estado.

Ainda de acordo com os parlamentares, o equívoco foi corrigido com a exoneração dos nomeados, que foram sabatinados e orientados na Casa de Leis.

A comissão chegou ao parecer que não houve má fé e sim um equivoco, que foi corrigido. A decisão de arquivamento do processo votada com decisão unânime de 6 votos a 0.

