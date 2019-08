ESTADO DE ALERTA

Alertamos a população para a baixa umidade do ar durante esta semana, quando os percentuais poderão ficar próximos ou inferiores a 15% no Acre, Rondônia, Mato Grosso, sul e oeste do Amazonas, Goiás, Distrito Federal, planícies da Bolívia e região de selva do Peru. Assim, fica caracterizado o estado de alerta para a saúde humana. Em alguns pontos e momentos, poderá ficar inferior a 12%, caracterizando o estado de emergência para as pessoas. Portanto, deve-se ingerir muito líquido e evitar ficar exposto ao Sol. Também deve-se evitar fazer exercícios físicos excessivos.

RONDÔNIA

Em Rondônia, a incursão de uma forte massa de ar polar deixa o tempo seco e ensolarado, com ventos intensos e noite fria, principalmente no centro, no sul e no oeste rondoniense.

A umidade ar mínima, durante a tarde, oscila, entre 15 e 35%, no sul e no oeste rondoniense, e, entre 20 e 40%, nas demais áreas.

Os ventos sopram intensa e ininterruptamente, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Temperaturas:

– Porto Velho, mínima, entre 18 e 20ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Ariquemes, mínima, entre 17 e 19ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Vilhena, mínima, entre 14 e 16ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Costa Marques e Guajará-Mirim, mínima, entre 14 e 16ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC;

– Cacoal, Ji-Paraná e Jaru, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC.

ESTAÇÕES DO ANO

Atual: inverno, desde o último dia 21 de junho.

Próximas (horário de Rio Branco):

– primavera, a partir do dia 23 de setembro de 2019, às 2h50min;

– verão, a partir do dia 21 de dezembro de 2019, às 23h19min.

SOL

Rio Branco: Nasce às 5h42min e se põe às 17h29min.

Cruzeiro do Sul (Acre): Nasce às 5h59min e se põe às 17h51min.

Porto Velho: Nasce às 6h25min e se põe às 18h14min.

Manaus: Nasce às 6h4min e se põe às 18h4min.

Brasília: Nasce às 6h27min e se põe às 18h3min.

ALERTAS

ALERTA NÍVEL ALTO DE BAIXA UMIDADE DO AR

Acre, Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies) e Peru (centro e sul da região de selva): Durante esta semana, a umidade do ar ficará muito baixa na parte da tarde, caracterizando o estado de alerta para a saúde humana, se ficar entre 12 e 20%. Em algumas cidades e momentos, pode ficar inferior a 12%, caracterizando o estado de emergência para saúde das pessoas. Deve-se ingerir muito líquido e evitar ficar exposto ao Sol entre 10h e 16h, sem a devida proteção. Evitar, também, fazer exercícios físicos.

CONDIÇÕES GERAIS NO MOMENTO

1. A incursão de uma intensa massa de ar polar deixa o tempo bom, com ventos intensos, baixa umidade do ar e noite fria, no Acre,Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), sul, sudoeste, oeste e noroeste de Mato Grosso, planícies da Bolívia e região de selva do Peru, mas pode chover rápido em alguns pontos do vale do Juruá.

2. Uma massa de ar seco e um centro de alta pressão atmosférica no oceano Atlântico deixam o tempo bom, com ventos intensos e noite amena, no Distrito Federal, em Goiás e no leste de Mato Grosso.

3. Alta umidade do ar e chuvas diárias, mas passageiras, que podem ser fortes e acompanhadas de raios em alguns pontos, predominam no centro, noroeste, norte e nordeste do Amazonas e no centro e norte da região de selva do Peru.

4. Temperaturas noturnas baixas nos Andes bolivianos e peruanos. Em Lima e no centro e sul do litoral do Peru, o tempo mantem-se ameno, com céu encoberto e garoa leve.

PRÓXIMOS DIAS

1. Uma imensa massa de ar seco, de origem polar, deixa o tempo ensolarado, com dias quentes e noites frias, até, pelo menos, a próxima quinta-feira (15/8/2019), no Acre,Rondônia, boa parte de Mato Grosso, Amazonas (sul, sudoeste e oeste), Bolívia (planícies) e Peru (centro e sul da região de selva).

2. Mato Grosso (leste), Goiás e Distrito Federal: Tempo bom e seco, com ventos intensos e noites amenas, vai predominar, pelo menos até a próxima quinta-feira (15/8/2019). As noites ficam frias no Distrito Federal e nos municípios mais altos de Goiás e de Mato Grosso.

3. Amazonas (centro, noroeste, norte e nordeste): Calor abafado e chuvas pontuais e passageiras, que podem ser fortes e acompanhadas de raios, vão predominar até, pelo menos, a próxima quinta-feira (15/8/2019).

4. Bolívia (Andes), Peru (centro e sul dos Andes): Noites muito frias, até, pelo menos, a próxima quinta-feira (15/8/2019).

