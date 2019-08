Evento organizado pela Associação Pestalozzi de Porto Velho no próximo sábado na quadra do Sesi

Apoiador das ações sociais, o presidente Laerte Gomes (PSDB), durante reunião com o procurador do Ministério Público, Reginaldo Trindade, na manhã desta quarta-feira (14), confirmou a participação da Assembleia Legislativa no Bazar da Solidariedade, evento que acontecerá no próximo sábado (17), na quadra do Sesi, na Capital.

Realizado pela Associação Pestalozzi de Porto Velho, o Bazar da Solidariedade – ‘O amor é contagiante’ angaria, através de doações, produtos novos e usados que, posteriormente, são vendidos a preços interessantes ou leiloados. A verba levantada auxilia a entidade no desempenho das suas atividades.

Segundo Reginaldo Trindade, um dos organizadores do evento, o Bazar da Solidariedade já recebeu cerca de 25 mil itens que serão vendidos a baixo custo. De acordo com o procurador, os visitantes poderão ter a oportunidade de comprar produtos novos e usados como eletrônicos, móveis, objetos de decoração, roupas, calçados, brinquedos, livros e várias outras opções.

“Queremos divulgar uma mensagem de amor e solidariedade e de partilha. Estamos cada vez mais materialistas e individualistas, pensando cada vez mais em nós mesmos do que as pessoas à nossa volta. Mas sabemos que Porto Velho tem muitas pessoas necessitadas, passando fome, e precisamos mudar isso”, ressalta Trindade.

Além da comercialização dos produtos em geral, o Bazar da Solidariedade também oferecerá uma grande variedade de atrações culturais, artísticas e recreativas, como shows musicais, apresentação de danças e um mini ação global que contará com emissão de documentos, assessoria jurídica, entre outros serviços gratuitos.

Participação da Assembleia

Entusiasmado com o evento, o presidente confirmou apoio à ação confirmando a presença de um stand da Casa de Leis durante o bazar.

“Ações como essa são importantíssimas para despertas nas pessoas o senso da solidariedade, é uma oportunidade excelente de semear e compartilhar amor, ajudar quem precisa. Nada mais justo do que a Assembleia, além de participar, também abraçar a causa que é justamente o ato de ser solidário. Esperamos que a sociedade também se sensibilize com a iniciativa e compareça para curtir todas as oportunidades e atrações do Bazar da Solidariedade”, concluiu Laerte Gomes.

Foto: Diego Queiroz-ALE-RO

