Um Ato Público de repúdio à aprovação do Projeto de Lei do abuso de autoridade (PL 7596/2017), será realizado às 11 horas desta segunda-feira, 19, no edifício-sede do Tribunal de Justiça de Rondônia. O Ato público é organizado pela Associação dos Magistrados de Rondônia.

O Judiciário, o Ministério Público, as Polícias Federal, Civil e Militar estarão unidos para se posicionarem “contra o projeto de lei que visa cercear o trabalho da justiça contra a corrupção”.

De acordo com os organizadores do Ato Público, o projeto de lei, “aprovado de maneira precipitada e sem as devidas discussões e aperfeiçoamento da legislação em questão, prejudica a prestação dos serviços desenvolvidos pelas instituições e pelo sistema de Justiça, além de contribuir para a impunidade que tanto indigna a sociedade brasileira”.