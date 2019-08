Equipe constatou que fumaça vem dos municípios vizinhos e apenas alguns focos da zona urbana da Capital

Por conta da enorme quantidade de fumaça que permanece na cidade nos últimos dias, o prefeito Hildon Chaves determinou a formação de um plano de ação com representantes da Secretaria do Meio Ambiente para uma ação urgente intensificada de combate a queimadas, fiscalização e até multas. “É preciso uma ação urgente com todas as autoridades, e também a população para acabar com essa fumaça em nossa cidade, causando prejuízo principalmente na saúde de nossas crianças. Se for o caso os fiscais da Sema estão autorizados em aplicar multas altíssimas”, determinou o prefeito.

Por conta disso reuniram-se, ainda no início da tarde de sexta-feira (16 de agosto) na Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), os representantes do Corpo de Bombeiros Militares, (Capitão Avelino Carvalho), da Brigada Municipal de Bombeiros Civis, (Carmem Silva), que juntamente com o secretário Álvaro Mendonça e os técnicos das secretarias, e dos demais institutos, travaram discussões acerca da enorme quantidade de fumaça que permanece sobre a cidade.

Ficou decidido que no decorrer das próximas semanas, agindo de forma proativa nos bairros da cidade com maior ocorrência de focos de incêndio visando o combate a estes focos, a fiscalização e aplicação de multas, e ações de educação ambiental, para que de forma objetiva a população possa ter uma resposta efetiva do poder público visando a diminuição de ocorrências desta natureza.

Municípios vizinhos

Estabeleceu-se um consenso durante as discussões entorno do fato de que a maior parte dos focos de incêndio que originaram esta fumaça que gera prejuízo a saúde e bem-estar de nossa população não estão efetivamente localizados na Zona Urbana da capital, e sim em seu entorno, principalmente nos municípios vizinhos, e vem sido trazida até Porto Velho pelas correntes de vento atuantes neste período do ano, subindo do Sul do Estado em nossa direção.

Segundo o secretário da Semi – Secretaria Municipal de Integração, Álvaro Mendonça, responsável pelas ações da Sema, “a Prefeitura age de forma contínua e ininterrupta através de termo de fomento estabelecido com a brigada de bombeiros civis que durante todo o ano age no combate a focos de incêndio, educação ambiental e ações para proteção animal no âmbito do nosso município, assim como uma intensa fiscalização atuando para coibir e punir ações que tenham impacto no bem estar da população”, finalizou.

