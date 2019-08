m reconhecimento a atuação e empenho do presidente Laerte Gomes, frente ao impasse entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e o Hospital de Amor, situado em Porto Velho, o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Duarte Prata, enviou ofício de agradecimento ao presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB).

O documento foi entregue ao parlamentar, em mãos, pelo diretor do Hospital de Amor – Unidade Porto Velho, Jean Negreiros, na manhã desta quarta-feira (21) no gabinete do presidente da ALE.

Laerte Gomes, na última semana, encabeçou uma reunião realizada entre a diretoria da Sesau e do Hospital de Amor, para solucionar o problema referente ao atraso do pagamento dos repasses das parcelas do convênio firmado entre o órgão do Governo e a instituição de saúde. Na oportunidade, após ampla discussão e explicações de ambas as partes, a Sesau se comprometeu a quitar as parcelas atrasadas.

“E conforme o compromisso feito, o Governo, através da Sesau, cumpriu com o acordado e fez o repasse das parcelas do convênio. Agradecemos ao governador Marcos Rocha e ao secretário de Saúde, Fernando Máximo por honrar com o que foi acertado na nossa reunião. Esperamos que, daqui para frente, os repasses sejam feitos regularmente, uma vez que o Hospital de Amor presta um serviço de excelência no nosso estado”, destacou o presidente Laerte Gomes.

Comissão de Saúde da Assembleia

O presidente Laerte Gomes anunciou que os parlamentares que integram a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (Cspas) da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Adailton Fúria (PSD) irão até interior de São Paulo visitar a unidade do Hospital de Câncer de Barretos, atualmente denominado Hospital de Amor.

“Além de conhecerem a unidade hospitalar, os deputados poderão ver o modelo e como funciona o convênio firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Hospital de Amor lá de Barretos para tentarmos implantar aqui e, com isso, contribuirmos ainda mais com as atividades do nosso Hospital de Amor aqui de Porto Velho”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

