Parlamentar se reuniu com agricultores familiares

O prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Schock (Luizão do Trento) recebeu na manhã desta segunda-feira (26.08) o Deputado Federal Expedito Netto. Com a presença do vice-prefeito Fabrício Melo e dos sociais atendidos pela Semas.

Em seguida o parlamentar acompanhado do prefsecretários municipais, o prefeito destacou o apoio que o parlamentar federal tem feito em prol de Rolim de Moura e elencou alguns recursos que o deputado conseguiu para o município: Ampliação do Centro de Convivência do Idoso; iluminação de Nova Estrela; Reforma da Creche Menino Jesus; Construção da Praça do Bosque; Mobiliários Escolar; Incremento do Mac (Hospital Municipal) incremento do PAB (unidades de saúde) equipamentos para saúde; Construção de Pontes (Avenida Cuiabá e Avenida Fortaleza. Alguns desses recursos já foram liberados e executados, outros estão em processo de liberação.

Netto agradeceu a recepção e reafirmou compromisso com prefeito de Rolim de Moura de continuar enviando recursos para o município. Na ocasião foram feitos pedidos ao deputado no valor de 2 Milhões de reais para investimentos no incremento temporário do Piso da Atenção Básica, Incremento temporário de Alta e Média complexidade e implantação de infraestrutura, pavimentação, pontes, bueiros, e iluminação pública. A primeira dama e secretária municipal de assistência social (Semas), Carla Schock, solicitou dois veículos adaptados para atender usuários dos programas eito e do vice-prefeito do secretário municipal de agricultura, Dionísio Pereira Braga (Goiaba) foram a associação dos produtores da linha 180 onde os agricultores entregam os alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Conab. Os alimentos são adquiridos da agricultura familiar pelo governo federal e distribuídos para entidades, toda semana para entidades rolimourense.

Mais de MIL famílias já foram contempladas com frutas, verduras e legumes em vários Bairros de Rolim de moura. Há uma grande preocupação por parte dos produtores, pois o governo federal pode extinguir o PAA. O prefeito explicou ao parlamentar a importância do programa para os agricultores familiares e para quem recebe os alimentos, Netto se comprometeu a lutar junto ao governo federal para manter o programa.

Texto- Dorli Schimer

Fotos-Everton Liberato

Comentários

comentários