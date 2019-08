Apenas o Senador Confúcio Moura integra, pela bancada de Rondônia, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que será instalada nesta terça-feira (27), às 14h30, pelo Congresso Nacional. A comissão mista foi criada pela Resolução 4, de 2008, com atribuição de acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil. Neste próximo biênio o colegiado será presidido pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Confúcio Moura é membro titular a bancada Rondoniense não tem mais nenhum membro na Comissão.

A instalação desta terça contará com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que destacou a atuação da comissão como centralizadora do debate sobre os incêndios que atingem os estados da Amazônia. Rondônia é apontado como o Estado com um alto índice de queimadas e apesar deste destaque negativo a sua participação é medíocre na referida Comissão de Monitoramento e fiscalização.

A comissão mista é formada por 11 senadores e 11 deputados federais, sendo o mesmo número de membros suplentes, cumprindo o critério da proporcionalidade partidária.

Comentários

comentários