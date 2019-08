A Ceron, empresa do grupo Energisa, está com um cronograma intenso de obras em todo o estado de Rondônia. De 27/08 a 02/09, cinco municípios receberão obras de melhorias e manutenções, como deslocamento e substituição de postes de rede de média e baixa tensão, construção de manutenção da rede elétrica, limpeza de faixa, substituição de cruzetas, instalação de equipamentos mais modernos e outros serviços.

As obras têm impacto direto na melhoria da qualidade do fornecimento de energia e ampliação do sistema elétrico. O gerente do departamento de construção e manutenção da Ceron, Alfredo João de Brito, explica que a maioria das obras é feita com a rede de energia ligada, por equipes de Linha Viva, especializadas neste trabalho, no entanto, quando não é possível, por questões técnicas e de segurança, a Ceron faz um desligamento programado para executar as melhorias. “Os desligamentos acontecem em locais pontuais (ruas, bairros e zona rural) para melhorar a rede de distribuição de energia”, explicou.

Para fazer o desligamento, a Ceron comunica aos seus clientes onde haverá obras e serviços de manutenção, informando a data e o período que ficará sem energia. Assim, os clientes podem se programar e minimizar os impactos na sua rotina do dia a dia. Esses avisos são realizados por meio de jornais impressos e no site www.ceron.com.br . O cliente também pode consultar os desligamentos programados para a sua região através do 0800 647 0120.

Confira as localidades para o período de 27/08 a 02/09/2019:

27/08/19

Novo Horizonte

Horário: das 13h às 19h

Local: Linha 156 lado norte

Itapuã D’Oeste

Horário: das 07h às 13h.

Local: Rua Airton Senna, entre Getúlio Vargas e José Alves.

28/08/19

Porto Velho

Horário: das 07h às 13h.

Local: Bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

Horário: das 13h às 19h.

Local: Bairro Aponiã.

Dia 29/08/2019

Porto Velho

Horário: das 07h às 13h.

Local: Bairros Militar e Triangulo.

Horário: das 13h às 19h.

Local: Bairro Costa e Silva.

Dia 30/08/2019

Porto Velho

Horário: das 07h às 13h.

Local: Bairro Militar.

Horário: das 13h às 19h.

Local: Bairro Esperança da Comunidade.

Dia 31/08/2019

Vilhena

Horário: 06h às 08h

Local: Av. Major Amarantes entre Ruas Quintino da Cunha e Presidente Médici.

Dia 1°/09/2019

Alto Alegre Dos Parecis

Horário: das 07h às 13h.

Local: LINHA P. 30 DO KM 02 ATÉ KM 37

Dia 02/09/2019

Porto Velho

Horário: das 07h às 13h.

Local: Rancho Maritana e Rancho Maranata.

Horário: das 13h às 19h.

Local: Bairro Pedrinhas

Vilhena

Horário: 07h30 às 11h30

Local: Partes do Setor Copeerfruto, proximidade da Comunidade Santa Maria.

Comentários

comentários