Presidente Laerte Gomes anunciou a convocação de mais aprovados no concurso público

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (28) que ainda nesta semana será publicada, no diário oficial eletrônico da Casa, a segunda chamada dos aprovados no concurso público, realizado no ano passado, pelo Poder Legislativo.

“Com o apoio de todos os deputados estaduais, estamos realizando a segunda etapa da convocação do concurso público, fazendo Justiça com as pessoas que foram aprovadas. A convocação dos aprovados está sendo feita de forma gradativa, dentro das necessidades desta Casa”, destacou Laerte.

Segundo o presidente, a terceira etapa de chamamento já está em estudos pela Casa, que deverá fazer nova convocação posterior. “Foi o primeiro concurso público realizado pela Assembleia Legislativa. É bom destacar que o planejamento foi feito na gestão anterior do Parlamento, que tinha uma outra realidade administrativa e financeira. Com a inauguração da nova sede, tivemos que fazer adequações e tomar medidas que garantissem a convocação dos aprovados”, completou.

