Pode-se dizer que rolou uma troca de farpas entre milionárias nas redes sociais. As vencedoras mais recentes do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno e Paula von Sperling, das edições de 2018 e 2019 respectivamente, chegaram a se alfinetar na web.

Tudo começou com um desabafo de Gleici no Instagram, que chorou ao falar sobre empatia e comentários negativos nas redes sociais. Porém, ao ver o desabafo, Paula entrou em cena e fez um longo comentário, relembrando o que Gleici disse quando Paula ainda estava dentro do confinamento.

“É de cortar o coração te ver tristinha assim, e de pensar que você foi uma das pessoas que não se lembraram que as palavras machucam, que aqui do outro lado tem uma pessoa que no momento mais difícil, viu você no meio da multidão me esfregando embaixo dos seus pés. Saiba que eu torci muito por você no BBB, e quando eu saí da casa, você foi uma das pessoas que me julgou, me atacou e me ensinou a ser forte não demonstrar minha fraqueza em um vídeo dessa forma. Seja forte! Ser acusada sobre nosso caráter e essência, de algo que nunca fomos, dói muito mais do que ver palavras soltas de pessoas que julgam uma pequena atitude sem saber o contexto da história”, iniciou a loira.

Paula ainda contou que espera que Gleici aprenda com o que vem acontecendo.

“Espero que o que você vem lendo te sirva de aprendizado para que você não faça mais com as pessoas o que não gostaria que fizessem com você. E, ainda assim, admiro muito a pessoa que você é, e vou te contar um segredo… Olhe ao redor a multidão que te ama! Foca neles, sorri por eles porque eles te defendem em todas as situações, não merecem nos ver dando importância para minoria, não. Deus está olhando por nós a todo momento. Siga forte, sua história é muito maior que esse momento”.

Sem citar nomes, mas algo que nem precisaria muito, Gleici foi ao Instagram para se defender e disparou: “Não tem como você ter empatia por alguém que é racista, que sabe que é racista, que não se arrepende dos seus atos racistas. Só se eu fosse racista”, desabafou.

