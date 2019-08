Entidade promove trabalho de assistência e reinserção social

O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) visitou a Associação Casa Família Rosetta, na última semana, em reconhecimento à importância social da entidade no trabalho social em Porto Velho.

Com o lema “Transformando Vidas”, a associação oferece acolhimento, reabilitação, e assistência social a pessoas com deficiência física e motora e com dependência química; por meio de programa terapêutico para prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social.

A presidente da Casa Família Rosetta, Claricéa Soares, informou ao deputado que a entidade “sobrevive de doações, e de muita dedicação de seus colaboradores”. De acordo com Claricéia, não há nenhum apoio do município nos últimos oito anos, e o convênio com o Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas), está com dois meses de atraso.

Lazinho da Fetagro ficou admirado e comovido de como, baseados no amor ao próximo, fazem tanto, por tanta gente. “É um trabalho admirável, valoroso e que promove à comunidade o acesso a direitos fundamentais do cidadão, como o direito à vida, assistência social, educação, saúde, cultura e convivência social e comunitária”, registrou. A Casa Família Rosetta atende atualmente 150 pessoas.

O deputado afirmou que o Estado e o Município precisam estar presentes e oferecer um maior amparo, e que isso só depende de vontade política. O parlamentar se comprometeu em dialogar com os deputados presidentes das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos, para juntos atuarem pela garantia de apoio à associação. O deputado assegurou que irá marcar uma reunião conjunta com a Seas, para discutir formas de uma maior parceria do governo, e propor que se torne uma política de estado a assistência à Casa Família Rosetta.

O deputado agradeceu a receptividade da presidente Claricéa Soares, da assistente social Helen Carvalho e da coordenadora do Projeto Laços Solidário, Gigliane Alencar, e ressaltou que seu mandato esta à disposição.

