O EB oferece dez vagas, sendo três reservadas aos negros. Oportunidades estão distribuídas entre as áreas de engenharia de computação (3 vagas), engenharia elétrica (3), engenharia de produção (1) e engenharia de fortificação e construção -engenharia civil (3).

Para ingressar na carreira é necessário possuir diploma de conclusão de curso de nível superior em engenharia por instituição de ensino oficialmente reconhecida. As inscrições serão recebidas no período de 1º de agosto a 5 de setembro de 2019, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico do Instituto Militar de Engenharia e na sua página eletrônica (http://www.ime.eb.br). O valor da taxa de participação é de R$ 110.