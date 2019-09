Vamos somar na Seagri com a larga experiência do nosso secretário Evandro Padovani”, disse o adjunto, Bruno Scheid, no ato da posse

O deputado Jean Oliveira (MDB) disse que o governador Marcos Rocha acertou e acertou bem, em nomear Bruno Scheid como secretário adjunto de Estado da Agricultura. Bruno é pecuarista e mora no estado há 27 anos, no município de Ji-Paraná, conhecedor do setor do agronegócio, assume a Seagri com o propósito de fortalecer ainda mais a agricultura e a pecuária de Rondônia.

O secretário adjunto Bruno Scheid tomou posse na última quinta-feira (29), observando em seu pronunciamento que Rondônia se destaca como uma economia fortemente ligada à agropecuária e que tem como pilares de produção a soja, o café, o milho, o cacau, a carne, o leite, entre tantos outros produtos.

“A agropecuária forte de Rondônia tem abrilhantado os olhos dos investidores, pela qualidade e quantidade. Vamos somar na Seagri com a larga experiência do nosso secretário Evandro Padovani”, disse o adjunto, Bruno Scheid, no ato da posse.

O deputado Jean Oliveira afirmou que o agronegócio é a principal atividade econômica de Rondônia e que por isso não se precisa dizer mais nada sobre a importância da Seagri para o Estado, e que, portanto, a primeira ação do governador em apoio ao setor, é ser criterioso na hora de escolher os nomes para a secretaria de Agricultura.

“E aqui quero reconhecer o trabalho do governador, pela cautela e sabedoria que vem escolhendo a equipe para compor a secretaria de Estado da Agricultura, como por exemplo agora, para adjunto da pasta, Bruno Scheid, que é uma pessoa que conhece da área”, disse o deputado Jean Oliveira.

Comentários

comentários