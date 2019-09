O comitê ajudará a mapear e direcionar as políticas públicas em relação aos refugiados

O prefeito Hildon Chaves recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira (29), através da vereadora Joelna Holder (MDB), líderes voluntários da Cáritas Brasileira, professores da Unir e pesquisadores, ocasião em que manifestou apoio à criação de um comitê municipal para os refugiados e migrantes em Porto Velho.

Visando melhorar a atenção aos refugiados que chegam em Porto Velho, o prefeito se reuniu com os líderes, professores e pesquisadores. Na reunião foi debatido com os líderes e voluntários da Caritas que atuam por meio do Programa para Migrantes e Refugiados (PAMA), as condições de suporte e apoio para estes indivíduos.

“Sabemos que Porto Velho é uma rota de passagem para estes refugiados venezuelanos e haitianos, mas para que possamos mapear e atuar com maior eficiência no amparo e apoio a estes refugiados que chegam aqui em condições sub-humanas, precisamos desse comitê municipal que guie as políticas em relação a esses indivíduos”, disse o prefeito.

Porto Velho é uma rota de passagem para os refugiados, O mais recente levantamento da Organização dos Estados Americanos (OEA) mostra que cerca de 5 mil venezuelanos saem do país por dia. Já a ONU estima que o número de venezuelanos que deixaram o país vizinho pode chegar a 5 milhões em 2019.

