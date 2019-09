A sessão especial para debater as iniciativas do governo para a situação da Amazônia foi adiada para o dia 3 de outubro. O aumento do desmatamento e das queimadas bem como as políticas públicas para o desenvolvimento da região, estarão entre os temas da sessão. O debate estava inicialmente marcado para esta terça-feira (3), às 11h, no Plenário do Senado.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), autora do requerimento para a sessão de debates (RQS 718/2019), foi quem pediu o adiamento. Ela registra que um debate sobre o tema é muito importante. Com base nos dados da Agência Espacial Europeia, Eliziane destaca que as queimadas na Amazônia se multiplicaram por quatro em comparação com os incidentes registrados no mesmo período de 2018.

Comentários

comentários