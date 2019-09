As inscrições para o 9º Prêmio MPRO de Jornalismo poderão ser realizadas no período de 15 de setembro a 15 de outubro de 2019. Todas as informações sobre o prêmio podem ser obtidas na página oficial do 9º Prêmio MPRO de Jornalismo no portal da Instituição ( www.mpro.mp.br ), onde os jornalistas poderão acessar o edital 04/2019-PGJ, que regulamenta o prêmio, e o link para inscrição eletrônica dos trabalhos.

As reportagens deverão ser inscritas de acordo com os eixos temáticos: Proteção Social (defesa dos direitos humanos, do consumidor, da infância, dos idosos, das pessoas com deficiência); Segurança Pública (combate e prevenção à criminalidade, combate ao crime organizado, violência doméstica); Defesa do Patrimônio Público (combate ao desvio de recursos públicos e à corrupção, combate à sonegação fiscal); Saúde e Educação; Sustentabilidade (defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, patrimônio histórico e moradia), nas versões Webjornalismo, Telejornalismo e Fotografia.

O Prêmio tem como tema “O Ministério Público como meio de transformação social”, e as reportagens devem ser centradas de acordo com os eixos temáticos. Estão aptas a participar do prêmio reportagens veiculadas no período de 1º de novembro de 2018 até 15 de outubro de 2019. Cada profissional poderá inscrever no máximo três trabalhos. Para cada trabalho deverá ser preenchida uma ficha de inscrição, que ficará disponível eletronicamente no site www.mpro.mp.br.

Serão concedidos, ao todo R$ 25 mil em prêmio, sendo R$ 5 mil para os vencedores de cada eixo temático, além de troféus e certificados para os 2º e 3º colocados de cada um dos eixos.

