A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), está em fase de conclusão do trabalho de campo de visita às famílias do distrito de União Bandeirantes.

Por determinação do prefeito, Hildon Chaves, os servidores vêm trabalhando com celeridade para que a demanda seja atendida. Além do atendimento feito na sede da Escola 3 de Dezembro, as famílias também são visitadas nas residências.

Os moradores aguardam com expectativa os documentos dos imóveis, previstos para ser entregues no mês de novembro. A princípio, está previsto a entrega de 3.500 títulos definitivos em União Bandeirantes.

Segundo a moradora, Lucimara Aureliana, a documentação é uma garantia da propriedade e um sonho realizado de ter a ‘casinha própria’. O mesmo entendimento é compartilhado pelo morador, João Batista da Silva, que agradece à Prefeitura por essa regularização.

Na análise do morador, João Antônio da Silva, com o título será possível fazer um financiamento para o imóvel e não vê a hora de recebê-lo. A senhora, Marinalva da Costa, tem uma expectativa de melhora, enquanto, Jhonatan Nogueira, diz que o benefício o deixou feliz.

O servidor da Semur, Davi Vasconcelos, disse que o trabalho de identificação das famílias vem sendo feito por quadra de casa em casa. Por fim, o secretário, Edemir Brasil, salientou que o benefício será estendido aos moradores de Nova Califórnia.

