Após a audiência pública, foi encaminhada consulta para os advogados de todo o Estado manifestarem-se. De acordo com a consulta, 81% da advocacia concordam com o PL

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), após debates e consulta pública aos advogados do Estado a respeito do Projeto de Lei 343/2019, que trata sobre porte de arma para advogados, informa que a Seccional irá apoiar a tramitação do PL.

O primeiro debate com a advocacia ocorreu no mês de junho com a presença do senador Marcos Rogério. Já no início de agosto, ocorreu uma audiência pública com apresentação de opinião a favor e contra ao armamento por advogados. Após a audiência pública, foi encaminhada consulta para os advogados de todo o Estado manifestarem-se. De acordo com a consulta, 81% da advocacia concordam com o PL.

O presidente da OAB/RO reforça a importância de promover a ampla discussão sobre o assunto antes da manifestação oficial da instituição. “Este é um tema complexo, que desperta diversas emoções. Então, decidimos consultar a advocacia antes de nos posicionarmos para termos certeza que estaríamos representando fielmente a advocacia do Estado. Os advogados nos mostraram que querem que a Secional seja a favor do Projeto de Lei e assim será”, disse Elton Assis.

