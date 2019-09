Declaração gerou revolta nas redes sociais. Entre os comentários, mulheres apontaram que ato pode ser considerado estupro

A apresentadora Patrícia Abravanel, que comanda o programa “Topa ou Não Topa” no SBT e um dos quadros no programa do pai, Silvio Santos, foi massacrada nas redes sociais neste domingo (1) por pregar em TV aberta que, de acordo com a bíblia, as mulheres devem fazer sexo com seus maridos sempre que eles quiserem, para não serem traídas.

Tudo aconteceu quando, no Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos, a seguinte pergunta foi feita: “É normal, a mulher dizer que está com dor de cabeça para não fazer amor?”. Na vez da filha de Silvio Santos responder, a devolutiva da apresentadora foi que não é normal, pois, segundo a bíblia, as esposas devem fazer sexo sempre que seus maridos requisitarem, “para que eles não procurem fora”.

Ainda segundo Patrícia Abravanel, essa passagem da bíblia é a forma como Deus orienta as mulheres para não deixarem o casamento acabar. A fala da apresentadora gerou revolta entre outras personalidades que estavam no palco do programa, como Lívia Andrade, que aconselhou as mulheres a não mentirem quando não quiserem transar. “Não estou a fim e pronto”, disse.

