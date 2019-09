Nos jogos intermunicipais, Laerte desejou sorte as delegações que disputarão 14 modalidades durante 10 dias

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes, prestigiou na noite de sexta-feira a abertura do XIII Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) no ginásio Rui Teixeira em Cacoal e a II Festa do Café realizada pela prefeitura para fomentar a cafeicultura regional. Durante o final de semana, o parlamentar esteve em vários municípios acompanhado do senador Marcos Rogério (DEM), a deputada federal Mariana Carvalho (PSDB) e o deputado estadual Cirone Deiró (Podemos).

Nos jogos intermunicipais, promovido pela Superintendência da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer (Sejucel), Laerte desejou sorte as delegações que disputarão 14 modalidades durante 10 dias. A equipe de Porto Velho entregou um uniforme ao presidente da Assembleia Legislativa através da secretária municipal de Esporte e Lazer (Semes), Ivonete Gomes, que levou a Cacoal um expressivo número de atletas.

Em seguida, a comitiva, integrada também pelo deputado Adailton Fúria (PSD), seguiu para a primeira noite da II Festa do Café. Realizado no Espaço Beira Rio, o evento reuniu empreendedores, produtores e empresários do ramo para demonstração de seus produtos. A praça de alimentação contou com mais de 35 pratos doces e salgados à base de café.

