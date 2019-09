Leão (23/07 – 22/08)

Transforme desilusões em ações criativas. O dia trará soluções de pendências do passado e da vida familiar. Hora de concretizar negócios e sonhos com fé e visão de futuro. Ajustes na rotina beneficiarão sua saúde. Conte com sua força interior e criatividade para vencer desafios e estabilizar as finanças. Invista no seu futuro.