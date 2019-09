Primeira etapa do reajuste será paga a partir deste mês e a outra será aplicada em janeiro do próximo ano

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, vai conceder reajuste salarial de 5% para todos os servidores públicos do município. A decisão foi tomada a partir de negociações com os profissionais da educação. O benefício será aplicado em duas etapas, sendo 3,75% a partir de setembro desde ano e 1,25 a partir de janeiro de 2020.

Além do reajuste salarial, Hildon Chaves atendeu outras demandas apresentadas pelos educadores, tudo com base no equilíbrio do orçamento e na política de valorização profissional implantada na atual gestão, cujo foco é a melhoria do Índice da Educação Básica (Ideb), como informa o secretário municipal de educação, Márcio Félix.

Entre essas melhorias estão: reajuste anual do piso nacional para a categoria, conforme definido pelo Governo Federal, gestão democrática nas escolas com aval da comunidade (consulta pública) e a não redução dos salários dos professores que, por decisão judicial, passaram a ser monitores, entre outros itens.

“Essas ações que temos feito se deve às determinações do prefeito Hildon Chaves, nessa prioridade que ele tem dado para a educação”, pontuou Márcio Felix. O secretário acrescentou que o pagamento do piso nacional resulta em aumento das gratificações e ainda vai ajudar na aposentadoria dos professores. “Antes, o piso era pago em forma de gratificação. Agora é no vencimento, uma conquista muito importante”, frisou.

Ainda como parte do pacote de melhorias para a educação, Félix citou a realização (recentemente) do concurso público para preenchimento de vaga em diversos setores e substituição dos professores emergenciais por servidores do quadro efetivo.

