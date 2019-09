Foi sorteada nessa segunda-feira (9) a Mega Sena, concurso 2186, que está acumulada e vai pagar R$ 80 milhões a quem acertar os seis números.

Confira os números sorteados na Mega Sena 2186:

12, 18, 19, 27, 41 e 46.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar 5 ou quatro números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 3,50.

E o Bolão?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

