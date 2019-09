As embarcações que desceram para a localidade correspondem ao lote 4 do chamamento público realizado em caráter de urgência pelo Governo do Estado para atender os estudantes das regiões de difícil acesso

Os alunos do distrito de Calama e região retornaram às aulas na última semana (2) com o início da operação de 16 embarcações contratadas pelo Governo de Rondônia para atender o transporte fluvial de estudantes da rede pública estadual e municipal da região ribeirinha da Capital.

As embarcações que desceram para a localidade correspondem ao lote 4 do chamamento público realizado em caráter de urgência pelo Governo do Estado para atender os estudantes das regiões de difícil acesso.

Os barcos foram divididos para três escolas: 09.

A direção da Escola Estadual General Osório, que atendia antes da paralisação das aulas um montante de 500 estudantes, iniciou um trabalho para contabilizar o quantitativo de alunos que retornaram à escola com a chegada dos barcos.

