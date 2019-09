Laticínio instalado às margens da BR-425 foi fechado e deixou quase 100 famílias desamparadas, segundo relatos

Em reunião nesta terça-feira (10) sob a presidência do deputado Jair Montes (PTC), a Comissão de Habitação e Assuntos Municipais relatou as informações que recebeu dos moradores de Nova Mamoré referente ao comprometimento da economia local.

“Segundo informações, o laticínio instalado às margens da BR-425 próximo ao perímetro urbano de Nova Mamoré foi fechado. Desde então, quase 100 famílias ficaram desempregadas. Isso é inadmissível para um município considerado a primeira bacia leiteira do estado de Rondônia”, diz Jair.

Diante da situação, o presidente da comissão, encaminhou ofício convidando o prefeito de Nova Mamoré, Claudionor Leme, o presidente da Câmara Municipal, presidente da Câmara Municipal de Nova Mamoré, Denízio Pereira e um representante da Goiasminas Industria de Laticínios Ltda. (Italac), com sede em Jaru, Rondônia, proprietária do imóvel fechado no município de Nova Mamoré, para encontrar uma forma de para reabrir o laticínio e voltar a gerar emprego e renda no município.

