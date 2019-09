Por determinação do prefeito Hildon Chaves, o Município de Porto Velho, via Comissão Permanente de Licitações (CPL), realiza sessão inaugural para habilitação e recebimento de propostas das empresas interessadas em participar do processo licitatório para fazer drenagem, alargamento, pavimentação e recapeamento asfáltico na avenida Rio de Janeiro, além de meio-fio e sarjeta.

No total, serão 7,5 quilômetros de asfalto da melhor qualidade. Parte dos recursos são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Bancada Federal. Com a contrapartida do Município, o montante a ser investido chega a R$ 7.510.126,42.

O trecho a ser beneficiado fica entre a BR-364, na área central da cidade e o condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste. Desta forma, a prefeitura melhora a mobilidade urbana para quem mora naquele setor da cidade e também proporciona mais segurança no trânsito.

A obra na avenida Rio de Janeiro é mais uma demonstração do grande esforço do prefeito Hildon Chaves e sua equipe de assessores, na busca de recursos em Brasília (DF) para beneficiar a população de Porto Velho, proporcionando desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida.

O prefeito também faz questão de agradecer aos integrantes da bancada federal, que não medem esforços em trazer recursos para investimentos em obras na capital do estado.

