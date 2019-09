Parlamentar enalteceu iniciativa de Lúcio Mosquini e Governo Marcos Rocha pela aquisição que alavancará o escoamento agrícola

Na manhã desta terça-feira (10), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) participou de solenidade, realizada pelo Governo do Estado, para a entrega oficial de 17 retroescavadeiras que atenderão frentes de trabalhos de infraestrutura logística dos municípios contemplados com os maquinários. Também prestigiaram o evento os deputados Lebrão, Luizinho Goebel, Chiquinho da Emater, Marcelo Cruz e Jair Montes.

O investimento de mais de R$ 4 milhões, proveniente de convênio com o Programa Calha Norte (PCN), faz parte de uma emenda do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) com contrapartida do Estado.

Os maquinários serão entregues para os municípios de Alto Paraíso, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Monte Negro, Machadinho do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Parecis, Nova União, Mirante da Serra, Ouro Preto do Oeste, Santa Luzia, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Nova Mamoré e São Francisco do Guaporé.

Em seu pronunciamento, Laerte Gomes cumprimentou as autoridades e lideranças presentes e parabenizou Lúcio Mosquini pela iniciativa, considerada pelo Governo, necessária para avanços nas melhorias da malha viária do Estado e que contribuirá com o escoamento da produção agropecuária.

“O Lúcio é um deputado político, mas muito mais técnico e, por isso, consegue esses resultados maravilhosos. Ele já contribuiu muito com Rondônia quando foi diretor do DER, onde exerceu uma gestão grandiosa, e hoje, contribui ainda mais como coordenador da bancada federal. No Estado, por onde você passa tem ações do deputado Lúcio Mosquini, e não são ações vazias, mas que efetivamente dão resultado para Rondônia”, declarou o presidente.

Laerte também enalteceu a gestão do governador Marcos Rocha (PSL) e disse que 2019 está sendo um ano onde as ações estão acontecendo graças à boa vontade do chefe do Executivo em querer fazer dar certo e a união dos poderes para o exercício de um trabalho coletivo.

“Esse é um ano que todos nós estamos plantando, pois, uma gestão pública não começa do fim para o início, e sim o contrário. Então é necessário planejar, plantar sementes, para depois colhermos. E essa parceria, essa ótima relação que a Assembleia tem hoje com o Governo do Estado está dando tranquilidade ao nosso governador para trabalhar nesse planejamento e assim, as coisas estão acontecendo”, enfatizou Laerte Gomes.

Quanto aos 17 maquinários, o presidente afirmou que os prefeitos sabem o quanto essa conquista representa para cada município. Segundo o parlamentar, muitas demandas de infraestrutura, na maioria das vezes, deixam de ser atendidas pelos prefeitos por falta de uma retroescavadeira.

“Seja quando cai uma ponte, ou problema em um bueiro, e o prefeito não pode arrumar porque não tem maquinário. Hoje, o que as prefeituras conseguem arrecadar mal conseguem pagar folha de pagamento, tributos, conta de energia de água. Se não tiver esses recursos extra orçamentários, de deputados estaduais, federais, do Governo do Estado, o prefeito não consegue sobressair. Então fico muito feliz participar de um evento como esse e ver essa veia municipalista do atual Governo. Estão todos de parabéns”, ressaltou o presidente da Assembleia.

Audiência Pública

O presidente mencionou a audiência pública que acontecerá no dia 16 de setembro, na Assembleia Legislativa, por solicitação do deputado federal Lúcio Mosquini. Segundo Laerte, o líder da bancada federal convidou o secretário Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, para tratar da Regularização Fundiária de Rondônia.

“O maior calo que nós temos hoje. E essa Regularização Fundiária quem tem que fazer é o Governo de Rondônia, porque a terra é nossa. Temos que baixar esse preço que nenhum produtor aguenta pagar para o Governo Federal, afinal, quem tem que receber esse dinheiro é o Estado de Rondônia que, por sua vez, ajudará todos os municípios”, concluiu o presidente.

