A recomposição florestal executada pela Ação Ecológica Guaporé – Ecoporé, por meio do projeto Viveiro Cidadão, com patrocínio da Petrobras, foi muito além da recuperação de mais de 100 hectares. No período de dois anos mais de 300 famílias foram beneficiadas também com estratégias para geração de renda em suas propriedades.

Uma das beneficiárias do projeto que começa a colher os primeiros frutos da produção gerada graças a doação de mudas do Viveiro Cidadão é a senhora Veridiana Paula Nandi, que possui uma pequena propriedade localizada a cerca de 7km de Rolim de Moura.

A agricultora atendida pelo eixo dos quintais produtivos cultiva diversas espécies frutíferas para garantir uma alimentação saudável e contribuir com a geração de renda da família.

No início de 2018 dona Veridiana recebeu 10 mil mudas de abacaxi para implantar em seu quintal produtivo, onde se dedicou junto com marido e filhas em todas as etapas, do plantio à colheita. Hoje, os frutos excedentes já estão sendo comercializados na feira do agricultor, no município de Rolim de Moura.

Responsável pelo cadastro de mulheres como a senhora Veridiana que buscavam a independência no campo, a extensionista rural do projeto Suellen Mangueira vê com satisfação o resultado de um árduo trabalho que contribuiu no processo de segurança alimentar, geração de renda e empoderamento das agricultoras na região.

“Assim como dona Veridiana, outras mulheres beneficiadas pelo Viveiro Cidadão em breve estarão comercializando seus frutos e garantindo sua autonomia”, enfatizou.

Para o presidente da Ecoporé, Paulo Bonavigo, a instituição continua com seus objetivos de fortalecer a agricultura familiar, possibilitando a permanência das famílias em suas propriedades. “Oferecendo a oportunidade de ampliar a renda das famílias no campo melhoramos as condições de uso econômico da terra e consequentemente a permanência destas famílias em suas propriedades, e claro, aliando a recomposição florestal com uso econômico pelos agricultores, com destaque aos quintais produtivos trabalhados diretamente com mulheres”.

