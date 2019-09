Segundo “Le Parisien”, ex-piloto alemão teria sido admitido na tarde desta segunda-feira no Hospital Georges-Pompidou com maca coberta por lençol azul para “tratamento secreto”

O ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, teria dado entrada no Hospital Georges-Pompidou, em Paris, na tarde desta segunda-feira. A informação é do jornal francês “Le Parisien”, que afirma que o heptacampeão, de 50 anos, teria chegado sob um forte esquema de segurança e com sua maca coberta por um pano azul para não revelar a identidade do alemão. De acordo com a publicação, Schumi chegou em uma ambulância registrada em Genebra, cidade da Suíça (país em que a família Schumacher reside atualmente).

Schumacher teria sido levado ao hospital francês para um experimento com células-tronco com o pioneiro médico francês, Philippe Menasche, para reduzir inflamações causadas pelo estado em que se encontra. O procedimento deve ser realizado nesta terça-feira, com o alemão sendo liberado na quarta. Esta, inclusiva, seria a segunda vez que Schumi é tratado neste hospital, porém, a primeira vez que se tem notícias do ex-piloto desde a época do acidente. A redação do GloboEsporte.com entrou em contato com a assessoria da família, que optou por não comentar o caso.

Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui, em Méribel, na França, às 11h07m locais (8h07m no horário de Brasília) do dia 29 de dezembro de 2013. O alemão teve um trauma ao bater a cabeça em uma pedra e foi levado de helicóptero ao hospital Moutier, a 17 km dali, menos de dez minutos após a queda na Estação de Esqui. Posteriormente, foi removido para outro hospital, em Grenoble, sudeste da França. Segundo comunicado oficial, Schumacher estava em estado crítico e seria operado naquele mesmo dia.

Após quase três meses no hospital de Lausanne, na Suíça, Schumacher foi transferido para casa. Segundo nota de Sabine Kehm, assessora da família, o heptacampeão da Fórmula 1 apresentou progressos em seu quadro clínico e continuaria o tratamento na mansão de sua família, na pequena cidade de Gland, às margens do Lago Léman, também na Suíça, onde permanece até hoje sob um forte esquema de segurança.