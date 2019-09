Governo de Rondônia abre inscrições gratuitas para contratação de mais de 700 técnicos educacionais nas áreas de limpeza e alimentação

Há 351 vagas para agentes de alimentação

As inscrições gratuitas do processo seletivo da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) estão abertas até o dia 19 deste mês para contratação de 726 técnicos educacionais nas áreas de limpeza (375) e alimentação (351), que vão desempenhar as atividades exclusivamente junto às escolas da rede pública estadual.

A remuneração é de R$ 1.270,06, acrescidos de gratificações e auxílio transporte. Os interessados podem consultar o edital do processo seletivo através do Portal da Seduc e fazer a inscrição apenas pela internet acessado o http://processoseletivo.seduc.ro.gov.br. Os candidatos devem comprovar a conclusão do Ensino Médio.

Há vagas para 18 municípios: Alta Floresta do Oeste; Ariquemes; Buritis; Cacoal; Cerejeiras; Costa Marques; Espigão do Oeste; Extrema; Guajará-Mirim; Jaru; Ji-Paraná; Machadinho do Oeste; Ouro Preto do Oeste; Pimenta Bueno; Porto Velho; Rolim de Moura; São Francisco do Guaporé e Vilhena.

CRONOGRAMA

Período de inscrições – 11/09/2019 a 19/09/2019

Entrega de Documentos nas Coordenadorias Regionais de Educação – CRE’s/SEDUC – 12/09/2019 a 20/09/2019

Resultado Preliminar da Relação de Candidatos Inscritos – 27/09/2019

Homologação das Inscrições – 03/10/2019

Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos – 09/10/2019

Prazo para Interposição de Recursos Contra o Resultado da Avaliação de Títulos – 10 e 11/10/2019

Resposta aos Recursos e Divulgação do Resultado Final – 16/10/2019

