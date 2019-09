Empresários e universitários lotaram o auditório do Oscar Hotel em Porto Velho

O mediador e organizador do evento foi o advogado especialista em direito tributário, Breno de Paula, sócio do escritório Arquilau de Paula que também é presidente do Idetro- Instituto do Direito Tributário de Rondônia.

Três conselheiros do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – palestraram. Empresários de peso como o CEO do Grupo Cairu, Eugênio Odilon Ribeiro, contadores como o atual secretário de finanças do município, João Altair, advogados, empresários e universitários lotaram o auditório do Oscar Hotel.

Os temas debatidos pelos conselheiros do CARF foram: Tributação da Renda decorrente de decisões Judiciais por Carlos Augusto Daniel Neto; A Jurisprudência do CARF sobre insumos de PIS E COFINS por Leonardo Branco e Créditos de Pis/Cofins no regime monofásico e submetidos à alíquota zero por José Renato Pereira de Deus.

No final do workshop a plateia pôde fazer perguntas diretas aos conselheiros.

