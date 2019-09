Centenas de pessoas participaram do evento que reuniu muito churrasco com música de excelente qualidade.

O 3º Festival de Costela Mista do Bloco Porto Maria levou uma multidão até o clube da OAB, localizado na Rua Rio de Janeiro, em Porto Velho, durante o domingo (15).

O evento já virou uma tradição do bloco que é um dos mais animados do Carnaval da capital. “Sempre digo que nossos eventos são diferenciados. Nossa feijoada sempre é um sucesso, assim como o Festival da Costela, que chega à terceira edição, com todos os ingressos vendidos. Isso significa a qualidade e o empenho que sempre temos em fazer as nossas atividades”, destacou Jarlisson Porto Maria, um dos fundadores da agremiação.

No palco, o festival contou com nove atrações musicais dos mais variados ritmos, que se revezaram durante a tarde e à noite: Júnior Magalhães e banda; Tom Brito e banda; Tamo Junto e banda; Itaian, Alan Pop, Laís Fernandes, Remérson, grupo Fala Sério e locutor Wagner Antero.

Mais de 20 costelões foram assados no estacionamento do clube da OAB, com dezenas de quilos de carne, porco, frango e linguiça caseira servidos ao público. Muita gente aprovou a qualidade da comida oferecida, e teve como atração o Varal de Fogo da Cabana Amarela e os costelões ficou por conta da Renascer Eventos.

“É a primeira vez que venho e gostei muito. Com esse calor, nada com um bom churrasco e uma cervejinha gelada pra começar a semana com o pé direito”, afirmou o engenheiro Jorge Fernandes, que estava acompanhado da esposa, filhos e amigos.

