Foi lançada na manhã desta quarta-feira (18/9), a 28° edição do Campeonato Interdistrital de Porto Velho, evento realizado pela prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

A 1ª etapa do campeonato de futebol e voleibol começa na próxima sexta-feira (20/9), às 19h, em Jaci-Paraná, que contará com uma cerimônia de abertura com apresentações culturais, hasteamento de bandeiras e show pirotécnico.

Para Ivonete Gomes, secretária da Semes, esta edição do campeonato será grandiosa. “Nesta edição participarão 750 atletas, esperamos um público de mais de 4 mil pessoas em ambas as fases, em Jaci-Paraná e Vila São Sebastião. Este é um evento grandioso e como sempre a final acontecerá no estádio Aluísio Ferreira”, disse a secretária.

Já no dia 4 de outubro, às 19h acontecerá a abertura oficial do campeonato no baixo madeira, na Vila de São Sebastião, localizada na margem esquerda do rio Madeira, em frente a cidade de Porto Velho.

Como parte da política da atual gestão, o prefeito Hildon Chaves tem dato total apoio ao Interdistrital e a tantas outras ações desenvolvidas pela Semes, sempre com foco na revelação de talentos, promoção do esporte, integração das torcidas e melhoria da qualidade de vida, entre outros benefícios.

Prêmios



Os times que conquistarem maior destaque no campeonato ganharão uma premiação concedida pela Energisa, que está patrocinando o evento. Os prêmios são os seguintes:

Futebol



Para os campeões na modalidade futebol, masculino e feminino, o prêmio é de R$ 5 mil reais. Já o segundo colocado ganhará a quantia de R$ 3 mil reais e o terceiro, R$ 2 mil reais.

Vôlei



O prêmio para os atletas de vôlei também concedidos pela Energisa, será de R$ 2 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro lugar.



Musa

A exemplo das edições anteriores, este ano também haverá concurso de beleza para escolha da Musa do Interdistrital 2019. O concurso será na noite de sábado (21/9) em Jaci e elas também receberão uma premiação especial.

A musa que conquistar o primeiro lugar no concurso ganhará um prêmio no valor de R$ 2.500 mil, através de patrocínio da Cerpa, Blindex, Dydyo, Rommanel, Casa Blanca e Rondoforms.

