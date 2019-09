Todos os servidores receberão Voto de Louvor e secretária Ivonete Gomes será condecorada com Título de Honra ao Mérito

Levando em consideração a excelência dos trabalhos desenvolvidos atualmente pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), apresentou requerimento à Mesa Diretora solicitando a concessão de Voto de Louvor a todos os servidores da pasta.

À secretária da Semes, Ivonete Gomes da Silva Costa, o presidente Laerte Gomes, além do Voto de Louvor, também propôs a entrega do Título Honorífico de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia enquanto gestora da secretaria.

De acordo com o parlamentar, na missão que lhe cabe enquanto ocupante do cargo que comanda a Semes, Ivonete Gomes tem executado um trabalho notável de inclusão social, atendendo inúmeras crianças e adolescentes. Dentre as inovações implementadas em sua gestão frente à Semes encontra-se o Programa Talentos do Futuro.

Criado em 2017 pelo prefeito Hildon Chaves, através da Semes, o programa de escolinhas de iniciação esportiva Talentos do Futuro saltou de 176 para 1.360 crianças e adolescentes, na faixa etária de quatro a 17 anos.

Atualmente a Prefeitura de Porto Velho trabalha na formação de atletas em nove modalidades olímpicas e a capoeira. Além de fornecer todo o material esportivo necessário para a aplicação dos fundamentos práticos, coletes e uniformes, o município saiu na vanguarda ao se tornar o primeiro, e até agora único do Brasil a fornecer complementação alimentar aos alunos durante as aulas.

Os alunos do programa são acompanhados diariamente por uma equipe de técnicos da Semes que verificam se há evasão nas escolinhas, certificam a presença e o tratamento oferecido pelos professores, analisam condições de salubridade das praças esportivas e realizam encaminhamentos para a psicóloga que busca soluções de comportamento junto aos jovens e famílias.

Para participar do Programa Talentos do Futuro é exigida do aluno a apresentação das notas escolares a cada fim de bimestre. Alunos que apresentam queda no rendimento escolar ficam no banco de reserva e não participam das competições.

A metodologia desenvolvida pelo Departamento de Esporte e Lazer da Semes, juntamente com os professores, vem apresentando excelentes resultados. De acordo com o depoimento de várias mães, as crianças não só melhoraram as notas na escola, mas se tornaram mais disciplinadas dentro e fora das salas de aula.

O Talentos do Futuro foi inserido pela secretária da Semes, Ivonete Gomes, no PPA e é lei até 2021. Porém, por determinação do prefeito Hildon Chaves, um projeto de lei deve transformar a ação em programa de Estado, saindo da condição de programa de Governo. Em três anos, o Talentos do Futuro se tornou o maior programa social do Estado de Rondônia.

“E ao lado da secretária Ivonete Gomes, está seu fiel time de servidores que contribuiu para as conquistas da Semes e que tão bem já fizeram e continuam fazendo em benefício das nossas futuras gerações, dentro do esporte rondoniense. Nossos parabéns e nosso reconhecimento à toda a secretaria”, concluiu Laerte Gomes.

